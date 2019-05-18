مفتي العراق يجيب على سؤال بشأن حكم لعب “البوبجي”  

2019/05/18 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مفتي العراق الشيخ مهدي الصيمدعي، السبت، أنه من الاحوط ترك “لعبة البوبجي” وبعض الألعاب الأخرى لتضمنها محاذير شرعية والاهتمامُ بما يُفيدُ الانسان في الدنيا والاخرة.وقال الصيمدعي في رده على سؤال وجه اليه بشأن حكم العاب (الدومنة والورق ولعبة البوبجي) واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “لا خِلافَ بين أهل العلم في حُرْمةِ الدومينو والشطرنج […]

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