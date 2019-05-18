الفالح يحدد موعد اتخاذ “أوبك” قرارها بشأن إنتاج النفط

2019/05/18 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، السبت، أن “أوبك” لن تتخذ قرارا بشأن إنتاج النفط قبل نهاية شهر يونيو.وقال الفالح، إنه ليس متأكدا من وجود نقص في المعروض من النفط، مشيرا إلى أن البيانات من أمريكا لا زالت تظهر وجود “زيادات كبيرة” في المخزونات.وبشأن تأثير التطورات الأخيرة في الشرق […]

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