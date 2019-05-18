القوة الجوية يحقق فوزا قاتلا على الحدود في الدوري الممتاز

2019/05/18 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق القوة الجوية لكرة القدم، فوزا قاتلا على فريق الحدود بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

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