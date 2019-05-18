2019/05/18 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض معاون مدير عام في وزارة الإسكان والبلديات إلى محاولة اغتيال في بغداد منطقة حي أور.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معاون مدير عام في وزارة الإسكان والبلديات يتعرض إلى محاولة اغتيال في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معاون مدير عام في وزارة الإسكان والبلديات يتعرض إلى محاولة اغتيال في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).