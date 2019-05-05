2019/05/18 | 09:30

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أمريكا توافق على بيع صواريخ مضادة للطائرات إلى كوريا الجنوبية واليابان

وافقت الولايات المتحدة على بيع صواريخ مضادة للطائرات إلى كوريا الجنوبية واليابان.

وإضافة لـ94 صاروخا من طراز “إس إم-2 بلوك آي آي آي بي”، وافقت واشنطن على بيع سيئول 12 نظام توجيه ومعدات لازمة لاستخدامها، مع التدريب عليها، بمبلغ 313.9 مليون دولار، وأعطت الضوء الأخضر لتوريد 160 صاروخا مضادا للطائرات من طراز “آي إم آر آي آي إم” ونظام توجيه إلى طوكيو بمبلغ 317 مليون دولار.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أن هذه المبيعات “لا تؤثر على توازن القوى في المنطقة”، ويمكن للكونغرس الاعتراض على هذه القرارات خلال مهلة شهر”.

وكانت كوريا الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي “صاروخين قصيرا المدى”، وفق ما ذكرت هيئة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية، ما رفع حدة التوتر مع واشنطن.

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