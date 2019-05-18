واشنطن توافق على مبيعات صواريخ لسيئول وطوكيو

2019/05/18 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..وافقت الولايات المتحدة على بيع صواريخ مضادة للطائرات إلى كوريا الجنوبية واليابان.وإضافة لـ94 صاروخا من طراز “إس إم-2 بلوك آي آي آي بي”، وافقت واشنطن على بيع سيئول 12 نظام توجيه ومعدات لازمة لاستخدامها، مع التدريب عليها، بمبلغ 313.9 مليون دولار، وأعطت الضوء الأخضر لتوريد 160 صاروخا مضادا للطائرات من […]

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