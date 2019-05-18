طهران تدعو المجتمع الدولي الى اتخاذ اجراءات ملموسة لانقاذ الاتفاق النووي

2019/05/18 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف المجتمع الدولي الى اتخاذ اجراءات اقتصادية ملموسة من اجل انقاذ الاتفاق النووي.واشار ظريف في تغريدته خلال جولته الاسيوية وكتب: لقد اجريت في اليومين الاخيرين من الجولة الاسيوية الي تركمنستان والهند واليابان والصين، مباحثات بناءة مع وزير الخارجية الياباني (تارو) كونو ورئيس الوزراء (شينزو) آبي في طوكيو ومع […]

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