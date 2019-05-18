افتتاح مهرجان التسوق الدولي العائلي على ارض معرض بغداد

2019/05/18 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تفتتح وزارة التجارة اليوم السبت مهرجان التسوق الدولي العائلي بمشاركة دول هي سوريا ومصر والهند والامارات والسنغال و40 شركة محلية ودولية، وتقيمه الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية على ارض معرض بغداد الدولي.

وقال مدير عام شركة المعارض العراقية هاشم محمد السوداني في بيان للوزارة وتلتقه وكالة صدى , ان “الشركة ستفتتح اليوم السبت في الثامنة مساء فعاليات مهرجان التسوق الدولي الذي يقام لاول مرة خلال شهر رمضان الفضيل وبمشاركة محلية وعربية ودولية وتقيمه بالتنسيق مع شركة المروج العربية” .

بيان وزارة التجارة اوضح ان المعرض يقام لفترة 18 يوما، ويعمل بوجبتين صباحية ومسائية، ويضم منتجات غذائية ومنزلية ومعدات مختلفة اخذت بنظر الاعتبار حاجة العائلة العراقية خلال الشهر الفضيل وايام عيد الفطر المبارك .

واشار الى ان فعاليات مختلفة ستقام خلال المهرجان، فضلا عن مسابقات ومفاجأت طيلة ايام التسوق، في حين ستكون ساحات المعرض الخضراء والنافورات الموسيقية بأنتظار العوائل البغدادية لتقضي اجمل الاوقات الرمضانية في ظل الامن والاستقرار الذي تشهده العاصمة بغداد.

ودعا السوداني المواطنين والعوائل الى زيارة المعرض والاطلاع على مايعرض من منتجات مختلفة ستلبي حاجاتهم، فضلا عن الاسعار التنافسية التي تباع بها هذه المواد .

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