الرافدين: اطلاق وجبة جديدة من السلف لـ 2900 موظف

2019/05/18 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كد مصرف الرافدين، اليوم السبت، انه اطلق وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة

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