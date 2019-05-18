القانونية النيابية تكشف عن إجراء تغييرات بنسبة 90% بقانون المحكمة الاتحادية

2019/05/18 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، السبت، عن اجراء تغييرات في مشروع قانون المحكمة الاتحادية بما نسبته 90 بالمئة، في حين اكدت استمرار الخلافات السياسية التي لا تزال تعيق تشريعه في مجلس النواب.وقال عضو اللجنة محمد الغزي في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “قانون المحكمة الاتحادية من اهم القوانين التي طرحت خلال المرحلة […]

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