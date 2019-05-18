تحرير طفلتين ايزيديتين من سوريا

2019/05/18 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال اعلن البيت الإيزيدي في سوريا، صباح اليوم السبت 18 مايو/أيار 2019، عن تحرير طفلتين ايزيديتين من قبل قوات “قسد” بالتنسيق مع ادارة مخيم “هول” الذي يضم المئات من عوائل داعش وأطفالهم، كان قد تم خطفهن مع الألاف من النساء الايزيديات الأخريات على يد عناصر تنظيم داعش الارهابي، من قضاء سنجار/ شنكال […]

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