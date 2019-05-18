2019/05/18 | 09:38

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مقتل خمسة وإصابة 37 بانقلاب شاحنة تقل مهاجرين شرق تركيا

متابعة/ خطوة برس

لقي خمسة أشخاص مصرعهم، وأصيب 37 آخرون، السبت، بانقلاب شاحنة تقل مهاجرين شرق تركيا.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية، أن” خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 37 آخرون بجروح مختلفة جراء حادث انقلاب شاحنة كانت تقل مهاجرين غير شرعيين في ولاية وان شرق تركيا”.

وأضافت أنه “تم نقل كل المصابين في الحادث إلى المستشفى”، مبينة أن “السلطات المحلية تجري حاليا تحقيقا في ملابسات الحادث”.

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