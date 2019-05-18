جدل في طهران بسبب دعوة لمفاوضات مع امريكا يستضيفها العراق أو قطر

2019/05/18 | 09:39

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بغداد اليوم - متابعة

أشعلت دعوة رئيس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في البرلمان الإيراني، حشمت الله بیشة، ...





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