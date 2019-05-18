مصادر:ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻟﻴﺔ ﺑ 10 الاف دينار اﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ

2019/05/18 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت مصادر كردية في تصريحات صحفية، امس الجمعة، ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺧﻮﻟﻴﺔ ﺑ 10 الاف دينار ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ.

ولم تذكر المصادر المزيد من التفاصيل، كما لم يتسن لواع حتى الان، الحصول على تصريح من مسؤول كردي أمني لتأكيد او نفي هذه المعلومة.

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