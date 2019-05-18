من هو سفير

2019/05/18 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- محمد وذاح

في خطوة متماهية مع سياسة الهيمنة الأميركية والتدخل في شؤون دول الشرق الأوسط ...



من المنتظر أن يباشر رجل المخابرات ماثيو تولر،

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