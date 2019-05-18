900 عائلة مهدد بالازالة والاخلاء في كربلاء

2019/05/18 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

تتعرض ٩٠٠ عائلة وتعدادها حوالي ٥٠٠٠ نسمة في قضاء الحر في محافظة كربلاء، الى الاخلاء والازالة.

وتسكن هذه العوائل منطقة ملحق القادسية في قضاء

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