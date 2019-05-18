اجتماع عسكري عالي المستوى أميركي – خليجي يناقش أمن الملاحة البحرية

2019/05/18 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رؤساء القوات البحرية وكبار القادة العسكريين في دول مجلس التعاون الخليجي القيادات العسكرية للقوات البحرية الأميركية والقوات المشتركة في مقر القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية في البحرين.وناقش الاجتماع الأمن البحري والتدفق الحر للتجارة في المنطقة.وأكد الاجتماع على التعاون والالتزام المتبادل بضمان أمن واستقرار الملاحة البحرية.وتعرضت أربع سفن تابعة للسعودية والإمارات والنرويج […]

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