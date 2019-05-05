2019/05/18 | 09:51

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مقتل شخصين وإصابة ستة بهجوم إرهابي وسط ليبيا

متابعة/خطوة برس

أفادت وسائل إعلام، بمقتل شخصين وخطف ستة آخرين، السبت، جراء هجوم إرهابي على بوابة حقل نفطي تابع لشركه الزويتينة وسط ليبيا.

وذكرت “روسيا اليوم” ان “المجموعة التي هاجمت حقل 47 زلة النفطي (20 كلم شمال غرب بلدة زلة وسط ليبيا) والتابع لشركة الزويتينه، قامت بخطف الحراس من البوابة وقتلت اثنين ذبحاً”، مشيرا إلى “أنها قادمة من جهة الهروج الأسود جنوب غرب زله”.

وأكد حرس المنشآت النفطية على أن “بوابة حقل زلة، التي تبعد 3 كيلومترات عن الحقل، هي من تعرضت للهجوم وليس الحقل النفطي”.

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