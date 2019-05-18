2019/05/18 | 09:51

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وزير الطاقة السعودي يحدد موعد اتخاذ “أوبك” قراراً بشأن إنتاج النفط

متابعة/ خطوة برس

أكد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، السبت، إن “أوبك” لن تتخذ قرارا بشأن إنتاج النفط قبل نهاية شهر حزيران.

وقال الفالح في تصريح، إنه “ليس متأكدا من وجود نقص في المعروض من النفط”، مشيرا إلى أن “البيانات من أمريكا لا زالت تظهر وجود “زيادات كبيرة” في المخزونات”.

وبشأن تأثير التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط على أسعار النفط والإمدادات، أوضح الفالح أن “أوبك ستتحلى بالمرونة بشأن إمدادات النفط، “وسنفعل ما هو صواب”.

وأكد “علينا الحفاظ على سوق النفط في اتجاهها نحو التوازن وعودة المخزونات إلى مستواها الطبيعي، ولكن سنكون متجاوبين أيضا”.

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