السعودية توافق على إعادة انتشار القوات الأميركية في مياه الخليج

2019/05/18 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وافقت السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي على طلب من الولايات المتحدة لإعادة انتشار قواتها العسكرية في مياه الخليج العربي، وعلى أراضي دول خليجية.ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصادر خليجية قولها، إن “الموافقة جاءت بناء على اتفاقات ثنائية بين الولايات المتحدة من جهة، ودول خليجية من […]

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