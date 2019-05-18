الكشف عن تحضيرات لعقد قمة عربية بشأن التطورات الاقليمية

2019/05/18 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت مصادر دبلوماسية عربية، السبت، عن وجود اتصالات مكثفة بين عدد من العواصم العربية لعقد قمة عربية محدودة لبحث التطورات الاقليمية والدولية.ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن المصادر قولها، إن “اتصالات مكثفة تجري حالياً بين عدد من العواصم العربية من أجل التجهيز لعقد قمة عربية محدودة على هامش […]

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