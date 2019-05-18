نائب: آن الاوان لتصارحنا الحكومة بأهداف التواجد الأميركي

2019/05/18 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الاله النائلي، السبت، الحكومة الى الكشف عن تفاصيل التواجد الاميركي في العراق بالتزامن مع التصعيد الاخير مع ايران، مشيرا الى ان واشنطن استغلت الاتفاقية الإستراتيجية مع بغداد لرفع تواجدها العسكري.وقال النائلي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “آن الاوان للحكومة العراقية الكشف عن عدد القوات الاميركية ومهامها والاهداف […]

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