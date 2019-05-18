2019/05/18 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت محطة إن بي سي نيوز نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أن تقييما أميركيا توصل إلى أنه “من المرجح جدًا” أن تكون إيران وراء هجمات الأحد الماضي على أربع ناقلات في خليج عُمان بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية.ونقلت إن بي سي نيوز الأميركية عن أحد المسؤولين قوله إن الولايات المتحدة لديها أدلة، بما في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤولون أميركيون: إيران ربما نفذت هجمات السفن بخليج عُمان) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤولون أميركيون: إيران ربما نفذت هجمات السفن بخليج عُمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).