2019/05/18 | 09:54

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الثقافة النيابية تنعى الشاعر العراقي فوزي كريم

بغداد/...نعت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب، السبت، الشاعر العراقي الكبير فوزي كريم الذي توفي في العاصمة البريطانية لندن.

وأعربت اللجنة في بيان، عن "بالغ حزنها بعد تلقيها نبأ وفاة الشاعر العراقي فوزي كريم، الذي يعد قامة من قامات الشعر في الوطن العربي واحد الاسماء اللامعة في قائمة المفكرين في النقد والأدب، فضلا عن اهتماماته في فنون الرسم والموسيقى لأنه اضاف الكثير خلال مسيرته الطويلة وتاريخه الادبي".

وكان الكاتب والشاعر العراقي، خزعل الماجدي، قد أعلن، يوم الجمعة وفاة الشاعر فوزي كريم.

ويعد فوزي كريم، أحد كبار الشعراء في الوطن العربي، وهو ايضاً ناقد ورسام وكاتب، وهو من مواليد بغداد عام 1945، حيث أكمل دراسته الجامعية فيها ثم هاجر إلى بيروت عام 1969، ثم عاد إلى بغداد عام 1972، ثم غادرها ثانية عام 1978 إلى لندن.انتهى 1

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