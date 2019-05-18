محلل امني يفجر مفاجأة بوجود 6 الاف داعشي بين المدنيين

2019/05/18 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلن المحلل الامني فاضل ابو ارغيف، ان داعش لازال يشكل تهديدا وخطرا على العراق والمحافظات، حتى وان ضعف فهو يمرض لكنه لايموت وهو لايزال يملك ادوات ولديه اتباع ولازال اكثر من ستة الاف من اتباعه يتخفون بين المدنيين والنازحين وبين المسافرين وحتى الموظفين في المناطق التي كانت فيها دولة التنظيم .وقال […]

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