عناصر تنظيم داعش يحرقون قرية في محافظة نينوى

2019/05/18 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر أمني، اليوم السبت، قيام عناصر تنظيم داعش الإرهابي بحرق قرية في محافظة نينوى.

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