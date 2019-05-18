لجنة الحكام باتحاد الكرة تتخذ 12 قرارا في اجتماعها الطارئ

2019/05/18 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، اجتماعاً طارئاً، اتخذت من خلاله 12 قراراً هاماً بشأن مباريات الدوري الممتاز والدوري المؤهل لممتاز الكرة.

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