الجار الله: إذا فعلت إيران هذا الأمر سيتم تدميرها

2019/05/18 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الكاتب الكويتي أحمد الجار الله، أن إيران إذا تهورت وفعلت هذا الأمر سيم تدميرها خلال الفترة الحالية، وذلك في ظل التصعيد الأمريكي ضد طهران.​

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