2019/05/18 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 37 آخرون بجروح مختلفة جراء حادث انقلاب شاحنة كانت تقل مهاجرين غير شرعيين في ولاية وان شرق تركيا.وذكرت وكالة الأناضول التركية ” “أنه تم نقل كل المصابين في الحادث إلى المستشفى.وأن السلطات المحلية تجري حاليا تحقيقا في ملابسات الحادث”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 5 أشخاص وجرح 37 جراء حادث انقلاب شاحنة كانت تقل مهاجرين في تركيا) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 5 أشخاص وجرح 37 جراء حادث انقلاب شاحنة كانت تقل مهاجرين في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).