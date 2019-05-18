2019/05/18 | 10:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، السبت، أن التيار الصدري ماض بمسيرته الاصلاحية دون توقف لحين القضاء على جميع الفاسدين.
وقال الشمري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “البعض يحاول التشكيك بمسيرة الاصلاح الكبرى لزعيم الاصلاح السيد مقتدى الصدر من خلال اعتبار التظاهر السلمي ضد الفاسدين موجها ضد امن واستقرار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون: التيار الصدري ماض بمسيرته الإصلاحية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، السبت، أن التيار الصدري ماض بمسيرته الاصلاحية دون توقف لحين القضاء على جميع الفاسدين.
وقال الشمري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “البعض يحاول التشكيك بمسيرة الاصلاح الكبرى لزعيم الاصلاح السيد مقتدى الصدر من خلال اعتبار التظاهر السلمي ضد الفاسدين موجها ضد امن واستقرار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون: التيار الصدري ماض بمسيرته الإصلاحية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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