English | كوردى

نائب عن سائرون: التيار الصدري ماض بمسيرته الإصلاحية


نائب عن سائرون: التيار الصدري ماض بمسيرته الإصلاحية
2019/05/18 | 10:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، السبت، أن التيار الصدري ماض بمسيرته الاصلاحية دون توقف لحين القضاء على جميع الفاسدين.

وقال الشمري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “البعض يحاول التشكيك بمسيرة الاصلاح الكبرى لزعيم الاصلاح السيد مقتدى الصدر من خلال اعتبار التظاهر السلمي ضد الفاسدين موجها ضد امن واستقرار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن سائرون: التيار الصدري ماض بمسيرته الإصلاحية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن سائرون: التيار الصدري ماض بمسيرته الإصلاحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا