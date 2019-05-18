نائب عن سائرون: التيار الصدري ماض بمسيرته الإصلاحية

2019/05/18 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري، السبت، أن التيار الصدري ماض بمسيرته الاصلاحية دون توقف لحين القضاء على جميع الفاسدين.وقال الشمري في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “البعض يحاول التشكيك بمسيرة الاصلاح الكبرى لزعيم الاصلاح السيد مقتدى الصدر من خلال اعتبار التظاهر السلمي ضد الفاسدين موجها ضد امن واستقرار […]

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