المستشفى البيطري يؤكد خلو ذي قار من انفلونزا الطيور

2019/05/18 | 10:04

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلن المستشفى البيطري في ذي قار اليوم ، خلو المحافظة بالكامل من مرض انفلونزا الطيور ، مؤكدا استمرار حظر دخول الدواجن من المناطق المشتبه بتسجيل اصابات بالمرض فيها .





شبكة اخبار الناصرية:اعلن المستشفى البيطري في ذي قار اليوم ، خلو المحافظة بالكامل من مرض انفلونزا الطيور ، مؤكدا استمرار حظر دخول الدواجن من المناطق المشتبه بتسجيل اصابات بالمرض فيها .وقال مدير المستشفى عماد ذياب لشبكة اخبار الناصرية ، ان عمليات التحري وزيارة حقول الدواجن اثبتت ان المحافظة خالية تماما من أية اصابة بمرض انفلونزا الطيور .واكد استمرار منع دخول الدواجن من محافظة البصرة المجاورة بعد الاشتباه بتسجيل حالة اصابة بالمرض فيها وذلك حفاضا على الصحة العامة وحماية للثروة الحيوانية.انتهى،ت ع ح.

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