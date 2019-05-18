بعد 10 سنوات، اعتقال مواطن بصري باع عقار افي الناصرية بوثائق مزورة

2019/05/18 | 10:04

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

كشف مصد مطلع في محكمة استئناف ذي قار، عن جريمة بيع عقار بطريقة مزورة من قبل أحد مواطني محافظة البصرة جنوبي البلاد.





شبكة اخبار الناصرية:كشف مصد مطلع في محكمة استئناف ذي قار، عن جريمة بيع عقار بطريقة مزورة من قبل أحد مواطني محافظة البصرة جنوبي البلاد.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان " تحقيقا مطولا جرى مع احد المتهمين من محافظة البصرة ثم انهار معترفا ببيع عقار عمته ( أثناء تواجدها في دولة الدنمارك بأوروبا) في منطقة حي اور وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة عام 2009 بأوراق مزورة وبمساعدة عدد من أصحاب مكاتب الدلالية والموظفين في احدى الدوائر الحكومية في المحافظة"، لافتا إلى أن " العقار تم بيعه بمبلغ وصل إلى 200 مليون دينار عراقي آنذاك ".

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