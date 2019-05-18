الناصرية: الاعدام لمدانين اثنين قتلا عنصرا في الحشد الشعبي 

2019/05/18 | 10:04

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، حكما جديدا بحق مدانين اثنين بجريمة قتل أحد عناصر الحشد الشعبي في المحافظة.





شبكة اخبار الناصرية:أصدرت محكمة جنايات ذي قار، حكما جديدا بحق مدانين اثنين بجريمة قتل أحد عناصر الحشد الشعبي في المحافظة.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان " محكمة الجنايات في منطقة استئناف ذي قار حكمت بالإعدام بحق مدانين اثنين اقدما على قتل عنصرا في الحشد الشعبي في مناطق قضاء الرفاعي شمالي المحافظة وسرقة مركبته نوع (بيك اب) ".وبين المصدر، أن " القرار صدر استنادا لإحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ". انتهي، ت م ع.

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