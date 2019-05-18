2019/05/18 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إن الصحافة العراقية سجلت مواقف مشرفة في دعم التحول الديمقراطي والعملية السياسية في العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: ندفع بالسلطة الرابعة الى ان تكون مصدر قوة فاعلة في المجتمع) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: ندفع بالسلطة الرابعة الى ان تكون مصدر قوة فاعلة في المجتمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).