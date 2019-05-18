تحت خطين.. عطاء متواصل في رمضانه السابع

2019/05/18 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في دورته الرمضانية السابعة يواصل برنامج (تحت خطين) عطائه متخطيا جميع الحدود السياسية والاجتماعية والاقتصادية

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