2019/05/18 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اتهمت تركيا، الحكومة السورية بانتهاك وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع روسيا في آخر جيب تسيطر عليه المعارضة في شمال غرب البلاد.

وتسعى روسيا والحكومة السورية الى انتزاع السيطرة على إدلب لكن تركيا، التي تدعم بعض فصائل المعارضة في الحرب، انتقدت الهجوم بشدة.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة "النظام لا يفي بوعوده بوقف إطلاق النار رغم الاتفاق وينتهك وقف إطلاق النار".

وأضاف أن تصعيد العنف قد يؤدي إلى "مأساة إنسانية".

واشار أكار الى ان أن "اتفاق سوتشي يستلزم وقف إطلاق النار، وهذا ما نريده من الروس.



الاجتماعات في أنقرة مستمرة حاليا".

هذا وقالت الوزارة في وقت سابق إن مجموعة عمل مشتركة بين أنقرة وموسكو التقت في العاصمة التركية يومي الخميس والجمعة لبحث إدلب، واتفاق سوتشي وعملية آستانة وهي جهود متعددة الجوانب تهدف لتحقيق الاستقرار في سوريا.

وتواصل موسكو ممارسة ضغوط على أنقرة لبدء عملية في مناطق خاضعة للمعارضة بعد فشل تركيا في دفع مسلحي المعارضة إلى الموافقة على وجود دوريات روسية وإخراج متشددين يستلهمون فكر القاعدة من المنطقة العازلة التي تدعم الاتفاق التركي-الروسي.

وسبق أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يستبعد شن هجوم كامل على المتشددين في محافظة إدلب.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جبهة إدلب تشتعل وتركيا تخشى وقوع "مأساة إنسانية") نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جبهة إدلب تشتعل وتركيا تخشى وقوع "مأساة إنسانية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).