صالح: الحكومة تسعى لتحريك استثمارات بقيمة 100 مليار دولار

2019/05/18 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، السبت، ان الحكومة ومنذ ثلاثة اشهر تبذل جهودا كبيرة في تحريك المشاريع المتوقفة والمتلكئة في محفظتي الاستثمار الخاص والحكومي، مشيرا إلى سعي الحكومة تحريك استثمارات بقيمة 100 مليار دولار.وقال صالح في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “القطاع الخاص لا يمكنه العمل دون توفير بنية […]

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