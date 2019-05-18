برلمان كردستان ينتخب غدا الاحد رئيسا للاقليم

2019/05/18 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد برلمان كردستان جلسته يوم غد الاحد لانتخاب رئيس اقليم كردستان وبعد اختيار الرئيس سيتم تكليف مرشح الكتلة الاكبر في البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة.وبحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني ” فانه من المقرر ان تعلن هيئة رئاسة البرلمان يوم غد الاحد اسماء المرشحين لمنصب رئيس اقليم كردستان وتحديد يومين للطعن في العملية ومن ثم تقوم […]

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