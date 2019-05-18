2019/05/18 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعرض ٩٠٠ عائلة وتعدادها حوالي ٥٠٠٠ نسمة في قضاء الحر في محافظة كربلاء، إلى الإخلاء والإزالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (900 عائلة في كربلاء معرضة إلى الإخلاء والإزالة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (900 عائلة في كربلاء معرضة إلى الإخلاء والإزالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).