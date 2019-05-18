واشنطن تحدد 12 شرطا على إيران تنفيذها لتفادي الضربة العسكرية

2019/05/18 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 12 شرطا للتوصل إلى "اتفاق جديد" مع إيران، مع مطالب أكثر صرامة بشأن النووي، ووضع حد لبرنامج الصواريخ الباليستية والتدخل الإيراني في النزاعات الشرق الأوسطية.

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