ديوكوفيتش يهزم ديل بوترو في بطولة روما للتنس

2019/05/18 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تأهل المصنف الأول على العالم، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، إلى نصف نهائي بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس، بعد أن فاز 4-6 و7-6 و6-4 على الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو، في لقاء استمر 3 ساعات.وأنقذ المصنف الأول عالمياً نقطة خسارة المباراة مرتين في الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية قبل أن يحسم المجموعة الثالثة.وسيلعب ديوكوفيتش مع شوارتزمان […]

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