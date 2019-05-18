الجيش الايراني:سيندم العدو اذا ارتكب أي خطأ استراتيجي

2019/05/18 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي، بان العدو سيتلقى ردا يجعله نادما لو ارتكب اي خطأ استراتيجي وفي الحسابات.

وخلال اجتماع عقد الجمعة في مقر {ذوالفقار} الاستراتيجي قدم قادة القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، تقارير عن اوضاع وجهوزية قوات الجيش المتواجدة في مختلف مناطق البلاد.وقال اللواء موسوي، ان “جميع وحدات الجيش اليوم تتمتع بجهوزية معنوية وقتالية كاملة وفيما لو ارتكب العدو اي خطأ استراتيجي وفي الحسابات فانه سيتلقي رداً يجعله نادما على فعلته.واضاف مخاطبا كبار قادة الجيش، ان حفظ وتعزيز اليقظة والجهوزية لدى وحدات الجيش ضرورة لا بد منها وهي رادعة بوجه تهديدات الاعداء.وقال اللواء موسوي، ان القوات المسلحة وفي ظل الايمان الراسخ وخبرات الاعوام الاخيرة والتدريبات الحديثة قد توصلت الى قدرات مهمة وملحوظة وليكن الشعب الايراني الابي والغيور واثقا بان ابطال الجيش بتواجدهم التضحوي في الساحة سيدافعون عن الامن والمصالح الوطنية للجمهورية الاسلامية الايرانية حتى آخر قطرة دم.

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