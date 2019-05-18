القانونية النيابية تبين ابرز الخلافات حول قانون المحكمة الاتحادية

2019/05/18 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

بينت عضو اللجنة القانونية النيابية رفاه العارضي، السبت، ابرز الخلافات حول قانون المحكمة الاتحادية، مؤكدة وجود خلاف سياسي على مشروع قانون المحكمة الاتحادية يحول دون تمريره.

وقالت العارضي في تصريح اطلعت عليه "الاتجاه برس"، إن “القانون طرح من قبل اللجنة لمناقشة المقترحات التي اتت بها المحكمة الاتحادية الى مجلس النواب”، مشيرة الى ان “القانون فيه الكثير من العيوب ولا يمكن التصويت عليه بصيغته الحالية”.

وأوضحت ان “ابرز العيوب هي ان رئيس المحكمة نفسه رئيس الجهاز القضائي بصورة عامة، وهذا يخالف الاجهزة القضائية ويتعارض مع نصوص الدستور، اضافة الى ان مدة عضو المحكمة الاتحادية هي 12 سنة وهي طويلة جدا، اذ ان اغلب اعضاء المحكمة اعمارهم بين 80 او 90 عاما”.

ولفتت العارضي إلى أن “القانون منح صلاحية لرئيس المحكمة بالتمديد لسنتين اخريين بعد اكمال الاعوام الـ12 لعضو المحكمة وهذا خلاف القانون”.

KKK

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