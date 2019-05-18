القانون يطالب الحكومة بالكشف عن تفاصيل التواجد الاميركي

2019/05/18 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

دعا ائتلاف دولة القانون،اليوم السبت، الحكومة الى الكشف عن تفاصيل التواجد الاميركي في العراق بالتزامن مع التصعيد الاخير مع ايران، مشيرا الى ان واشنطن استغلت الاتفاقية الإستراتيجية مع بغداد لرفع تواجدها العسكري.

وقال النائب عن الائتلاف عبد الاله النائلي في تصريح تابعته”الاتجاه برس”، إنه “آن الاوان للحكومة العراقية الكشف عن عدد القوات الاميركية ومهامها والاهداف التي جاءت من اجلها في العراق بالتزامن مع التصعيد الايراني الامريكي في المنطقة”.

وأضاف، أن “مجلس النواب لن يسمح للعراق بان يكون منطلقا للعدوان ضد دول الجوار وعلى الحكومة انهاء التواجد العسكري الاميركي كونه يعد خرقا للسيادة الوطنية”.

ولفت النائلي إلى أن “الجانب الأميركي استغل وفسر اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع العراق لصالحه واستقدم قوات برية كبيرة في العراق بذريعة الدفاع عنه، ما يستدعي الوقوف ضد الاتفاقية والغاءها”.

KKK

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