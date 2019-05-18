تحركات أمريكية غرب الأنبار والبرلمان يناقشها اليوم

2019/05/18 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دوامنية- كلكامش برس؛ أكدت مصادر عسكرية عراقية وجود تحركات للقوات الأميركية المتواجدة في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار غربي العراق، موضحة لـ”العربي الجديد” أن التحركات تمت في مناطق صحراوية قريبة من القاعدة.وأشارت المصادر إلى قيام دوريات أميركية في وقت متأخر من ليل الجمعة بالتجول بمحاذاة القاعدة العسكرية التي تعد من أكبر المناطق التي توجد فيها قوات […]

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