سي إن إن تكشف عن سبب التوقف المؤقت لعمل السفارة الأميركية في بغداد

2019/05/18 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قناة “سي إن إن” الأمريكية اليوم أن عمل السفارة الأمريكية في بغداد توقف بشكل مؤقت الخميس الماضي، بعد رصد طائرة مسيرة في محيطها.

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