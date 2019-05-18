2019/05/18 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت مديرية ماء ذي قار اليوم عن توقف مشروع ماء الناصرية العملاق بسبب عطل في محطة كهرباء الشطرة شمالي المحافظة.

وذكر بيان

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت مديرية ماء ذي قار اليوم عن توقف مشروع ماء الناصرية العملاق بسبب عطل في محطة كهرباء الشطرة شمالي المحافظة.وذكر بيان للمديرية حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ان مشروع ماء الناصرية رقم 1 ( العملاق ) توقف عن العمل بسبب عطل في محطة كهرباء الشطرة .واوضح ، ان مشروع الماء يغذي خمس مدن في المحافظة هي الناصرية والشطرة والدواية والغراف وسوق الشيوخ .وتجدر الاشارة الى ان معظم مشاكل تجهيز مياه الشرب في المحافظة ناجمة عن اعطال في شبكات الكهرباء فيها.انتهى،ت ع ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عطل في كهرباء الشطرة يتسبب بتوقف مشروع ماء الناصرية العملاق) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عطل في كهرباء الشطرة يتسبب بتوقف مشروع ماء الناصرية العملاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).