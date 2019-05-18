ذي قار تعتقل اربعة اشخاص في كمين وبحوزتهم اقراص مخدرة

2019/05/18 | 11:06

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار اليوم اعتقال اربعة اشخاص في كمين وبحوزتهم مواد مخدرة غربي المحافظة.

وذكر بيان

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار اليوم اعتقال اربعة اشخاص في كمين وبحوزتهم مواد مخدرة غربي المحافظة.وذكر بيان للشرطة حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم انه بناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكن فريق عمل مشترك من مكتب مكافحة مخدرات البطحاء ومفرزة الامن الوطني وبكمين محكم من اعتقال المتهمين الاربعة في سيطرة البطحاء غرب الناصرية .

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