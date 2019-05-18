محرك غوغل يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام

2019/05/18 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا محرك البحث العالمي "غوغل"، اليوم السبت، ذكرى عيد ميلاد الشاعر عمر الخيام الـ 971، على طريقته الخاصة

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