2019/05/18 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رى المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مورينيو: ميسي لا يستحق الكرة الذهبية هذا العام) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مورينيو: ميسي لا يستحق الكرة الذهبية هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).